Москва
Профиль пользователя Arline

фото пользователя Arline

О себе

За любой движ, кроме голодовки

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

покататься на великах)

маленькое фото пользователя Yana13
Москва → Другое

Найти друга )

маленькое фото пользователя Valeria_msc
Москва → Другое

Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

маленькое фото пользователя Valeria_B
Москва → Другое

Ищу подругу , чтобы гулять, болтать и курить кальян

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Погулять, попить кофе

маленькое фото пользователя Katerina2211
Москва → Другое

прогуляться, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.