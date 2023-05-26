Воронеж
Профиль пользователя Arki

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О себе

Катаюсь на мотоцикле, сноуборде, велосипеде. Большой опыт в квизах на различную тематику. Люблю гулять и открывать новые локации.

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 📺 Политика

События пользователя

Воронеж → активный отдых

Выезд в Белый колодец

Воронеж → пообщаться

Ищу напарницу для совместного прохождения игры - it takes two)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kalina
Воронеж → Другое

Можем сходить в бар

маленькое фото пользователя tigorevna
Воронеж → Другое

На Кудыкину гору в 13:00

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