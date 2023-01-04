Обожаю гулять, но здесь так говорить не надо, поэтому скажу, что я настолько люблю гулять, что этим летом прошла 50 км по Мск, ага (ахахха) Безумно люблю фоткаться во всевозможных локациях - если найдётся классная девчонка, чтобы и самой пофоткаться и пофоткать меня, будет невероятно круто, локация большое количество Если куда сходить, бары/клубы и такое вот все, я пас Вот за остальную шумиху, вроде пошли в 2 часа ночи на вднх гулять, то это я Ну а все остальное стоит узнать при общении, просто потому что мне лень писать😅

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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