⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Aripkv
О себе
Привет!
Меня зовут Арина, мне 23 года.
Хочу найти друзей для прогулок в парках, посиделок в кофейнях, простых разговорах о важном и не очень 🙂
Я люблю учиться и узнавать новое, постоянно нахожусь в процессе обучения 💀
Не смотря на это, очень люблю играть в Варкрафт, гулять, фоткать всё, что движется и нет 🫶🏻
Душу продам за хинкали с бараниной и сыром, роллы и кофе!
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа☣️ Токсичность📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам