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Москва
Профиль пользователя Aripkv

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О себе

Привет!
Меня зовут Арина, мне 23 года.
Хочу найти друзей для прогулок в парках, посиделок в кофейнях, простых разговорах о важном и не очень 🙂
Я люблю учиться и узнавать новое, постоянно нахожусь в процессе обучения 💀
Не смотря на это, очень люблю играть в Варкрафт, гулять, фоткать всё, что движется и нет 🫶🏻
Душу продам за хинкали с бараниной и сыром, роллы и кофе!

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа☣️ Токсичность📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подруг 🥹

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маленькое фото пользователя misskaterina18
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Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

пошуршать опавшими листочками, пофоткаться и отметить это дело круассаном 🥹

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подруг 🥹

маленькое фото пользователя Alinka_451
маленькое фото пользователя Tanya96
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Toria

Москва → другое

Найти подругу, которая будет на одной волне)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу поехать в ноябре в Турцию в Стамбул по дворцам из ВВ, экскурсиям и шопингам

Откликнулся 1 участник

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