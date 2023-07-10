О себе

Привет!

Меня зовут Арина, мне 23 года.

Хочу найти друзей для прогулок в парках, посиделок в кофейнях, простых разговорах о важном и не очень 🙂

Я люблю учиться и узнавать новое, постоянно нахожусь в процессе обучения 💀

Не смотря на это, очень люблю играть в Варкрафт, гулять, фоткать всё, что движется и нет 🫶🏻

Душу продам за хинкали с бараниной и сыром, роллы и кофе!