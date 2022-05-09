Меня зовут Арина!) Я люблю читать книги и заниматься рукоделием🪡, немного рисую! Меломан🎧Веселая и общительная, с чувством юмора😄

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💰 Бизнес

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.