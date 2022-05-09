Москва
Профиль пользователя arinmoonlite

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О себе

Меня зовут Арина!)
Я люблю читать книги и заниматься рукоделием🪡, немного рисую!
Меломан🎧Веселая и общительная, с чувством юмора😄

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Простое, легкое общение 🤗

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Ramizzz
Москва → Другое

Пока тестирую приложение

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