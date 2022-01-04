Москва
Профиль пользователя Arincha

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О себе

Итак, интересы…
Природа, хайкинг, море, красивые места, вулканы, рассветы, закаты, звезды, волейбол, аналитика, бизнес-системы, прогулки, параплан, гитара, переезды, немножко юмора:)

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Vinchik
Москва → Другое

Подискутировать , прогуляться, подружиться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.