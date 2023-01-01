О себе

Я фотографирую (для себя), хожу в зал (спорт ван лав), читаю классику и изучаю психологию.

Обожаю: котов, мангу/аниме, игры, долгие прогулки и разговоры до отключки.

На самом деле очень гибкая в общении, могу слушать или много говорить, эмпатична и всегда нахожу нужные слова (пока не выгорю нах..).

Ищу действительно хороших людей, которым так же буду отдавать позитивные эмоции и тепло (звучит странно, но окееей).

На языке мемов общаюсь на 10/10.

Эстетично курю, редко выпиваю.

Лан, заканчиваем с этим, начнем общаться <3