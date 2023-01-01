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Москва
Профиль пользователя Arinaaa

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О себе

Я фотографирую (для себя), хожу в зал (спорт ван лав), читаю классику и изучаю психологию.
Обожаю: котов, мангу/аниме, игры, долгие прогулки и разговоры до отключки.
На самом деле очень гибкая в общении, могу слушать или много говорить, эмпатична и всегда нахожу нужные слова (пока не выгорю нах..).
Ищу действительно хороших людей, которым так же буду отдавать позитивные эмоции и тепло (звучит странно, но окееей).
На языке мемов общаюсь на 10/10.
Эстетично курю, редко выпиваю.
Лан, заканчиваем с этим, начнем общаться <3

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес
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