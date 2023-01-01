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Москва
Профиль пользователя arina_ryaba

фото пользователя arina_ryaba

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

🥺🥺🍓приложение требует тут что-то написать. вот пишу.

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Откликнулось 7 участников

Москва → пообщаться

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 285 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

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Москва → сходить на мероприятие

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