Была в сети на прошлой неделе

я тут уже запуталась куда жмать…давайте дружить!! 😇😇

🥺🥺🍓приложение требует тут что-то написать. вот пишу.

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