Москва
Профиль пользователя Arina_Radost

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О себе

Читаю много и с удовольствием, обожаю книги о путешествиях, любовные романы, детскую литературу и нон-фикшн по психологии. Рисую, пишу и делаю коллажи для души. Кркчу медовые свечи. Хожу на творческие мастер-классы. Люблю группы Пицца и Агата Кристи, Сплин и Ночные Снайперы.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Хочу сходить на мастер-класс и расписать шоппер) кто со мной?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Москва → Другое

Прогуляться, найти общие интересы)

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Москва → Другое

Ищу подругу для встреч в красивых местах, пофоткать друг друга 🎀

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маленькое фото пользователя Batin
Москва → Другое

Дзен.Ланч (Обед с обменом знаниями, опытом и жизненными хитростями)

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