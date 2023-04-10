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Москва
Привет! Хочу познакомиться с новыми людьми и встретить своих будущих друзей!
Москва
Профиль пользователя Arina_A
О себе
Привет! Хочу познакомиться с новыми людьми и встретить своих будущих друзей!
Я веселый,общительный, нестеснительный и добрый человек ). Слушаю любую музыку от Бетховена до Рамстайна😁, люблю фильмы и мультфильмы.
Восхищаюсь природой, а также искренними и позитивными людьми!
Жду с нетерпением новых знакомств ☺️💜
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏫 Учеба✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь
Не нравится:
☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🏢 Работа💨 Кальян🎮 Видеоигры
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