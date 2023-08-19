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Москва
Профиль пользователя Arina31

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О себе

Всем доброго времени суток!Я бы с удовольствием бы нашла себе новых друзей и подруг с которыми можно сходить погулять,отдыхать,обмениваться новостюшками ,переписываться и просто классно проводить время!)
Люблю читать психологические книги,играть в настолки,активно гулять,но не против и кафе/ресторанов,так же люблю кино и все что относится к творчеству,не разбираюсь в политике и обожаю животных!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность

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