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Москва
Профиль пользователя Arina26

фото пользователя Arina26

О себе

Слушаю музыку разных исполнителей, больше всего популярную , не люблю смотреть ужастики 😄
Обожаю водить машину, выбираться в новые места и пробовать новые блюда 😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя masyanyas

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства / подруг 😍

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → сходить на мероприятие

🎃 ЗАГАДОЧНАЯ НОЧЬ ХЕЛЛОУИН 🎃

Откликнулись 3 участника

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