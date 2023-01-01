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Москва
Слушаю музыку разных исполнителей, больше всего популярную , не люблю смотреть ужастики 😄
Москва
Профиль пользователя Arina26
О себе
Слушаю музыку разных исполнителей, больше всего популярную , не люблю смотреть ужастики 😄
Обожаю водить машину, выбираться в новые места и пробовать новые блюда 😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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