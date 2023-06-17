О себе

Ищу подругу. Мне 21, Москва

Буду рада знакомству с классной девчонкой, хорошим простым человеком по жизни, с которой можно обо всём поговорить, сходить в ресторан, пить вино, гулять по городу, ходить на концерты/ в музеи и т.д. Открыта ко всему новому😊

Я учитель, работаю с детьми, параллельно учусь. Люблю душевность, понимание.