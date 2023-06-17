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Москва
Профиль пользователя Arina15

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О себе

Ищу подругу. Мне 21, Москва
Буду рада знакомству с классной девчонкой, хорошим простым человеком по жизни, с которой можно обо всём поговорить, сходить в ресторан, пить вино, гулять по городу, ходить на концерты/ в музеи и т.д. Открыта ко всему новому😊
Я учитель, работаю с детьми, параллельно учусь. Люблю душевность, понимание.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти подруг для общения обо всем🥰

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Москва → прогуляться, перекусить

Квизы - присоединяйся к нашей большой компании 🔥

Откликнулось 66 участников

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Москва → пообщаться

Хочу найти ту самую подругу🤙🏻

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя katrin123

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться и найти подругу по интересам

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя pana_sonik

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подругу чтобы обсуждать с ней все что только можно)

Откликнулись 4 участника

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