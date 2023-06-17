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Москва
Ищу подругу. Мне 21, Москва
Москва
Профиль пользователя Arina15
О себе
Ищу подругу. Мне 21, Москва
Буду рада знакомству с классной девчонкой, хорошим простым человеком по жизни, с которой можно обо всём поговорить, сходить в ресторан, пить вино, гулять по городу, ходить на концерты/ в музеи и т.д. Открыта ко всему новому😊
Я учитель, работаю с детьми, параллельно учусь. Люблю душевность, понимание.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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