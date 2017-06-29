Москва
Профиль пользователя Arin12in

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О себе

Привет я Милена ) ищю знакомых

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться
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