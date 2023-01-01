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Москва
Профиль пользователя Arika

фото пользователя Arika

О себе

Влюблена в фотографию, везде вижу красоту.
Читаю книги, рисую, потратила тысячи часов на сериалы

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Фотограф в постоянном поиске вдохновения, какой образ вы бы на себя примерили?

маленькое фото пользователя Aganeki
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 377 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Как выйти из дома ? Если дома работаешь и живешь 😓

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 18 участников

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Москва → собрать компанию

4:20, кто в теме?)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Mononoke

Воронеж → пообщаться

А что если просто поговорить?

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → другое

Хочу найти content buddy

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Tatiana05

Москва → пообщаться

Я интроверт ))) Эмоциональные качели - это про меня 🤣🤣

Откликнулись 2 участника

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