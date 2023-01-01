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Москва
Влюблена в фотографию, везде вижу красоту.
Москва
Профиль пользователя Arika
О себе
Влюблена в фотографию, везде вижу красоту.
Читаю книги, рисую, потратила тысячи часов на сериалы
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры
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