Москва
Профиль пользователя ariabuz

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О себе

Работаю в нефтегазовой отрасли, интересуюсь психологией, изучаю английский и испанский, занимаюсь конным спортом.

Люблю посещать различные интересные места, гулять, путешествовать, вкусно покушать))

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти родную душу для общения, поддержки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

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