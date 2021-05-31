Москва
Профиль пользователя Arhialex

фото пользователя Arhialex
фото #2 пользователя Arhialex

Профиль обновлён 16 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

сходить куда-нибудь на стендап

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя SophiyaVirginia
Москва → Другое

Бар Диско 90-х

маленькое фото пользователя Astrela
Москва → Другое

Формула рукоделия🤗

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.