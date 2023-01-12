Люблю кататься на коньках и мотоцикле, учусь танцевать, читаю, пишу, играю в словесные ролевые игры. Люблю походы, музыку и рисовать.

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить Буду рада компании для пеших прогулок по заброшкам и паркам Москвы

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