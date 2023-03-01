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Москва
Профиль пользователя ARESTLESS

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О себе

• Люблю путешествовать, ходить в пешие и велопоходы, часто гоняю по российским ебеням =)
• Авиатор-любитель ✈️
• У меня есть плёночные фотоаппарат, виниловый проигрыватель с небольшой коллекцией пластинок и телескоп, но в Москве телескоп – безрассудно
• Слушаю хип-хоп, пост-рок, госпелы
• Хочу научиться ухаживать за комнатными растениями

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → путешествия

Рвануть куда-то на выходные

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маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Откликнулось 15 участников

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