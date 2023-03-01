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Москва
• Люблю путешествовать, ходить в пешие и велопоходы, часто гоняю по российским ебеням =)
Москва
Профиль пользователя ARESTLESS
О себе
• Люблю путешествовать, ходить в пешие и велопоходы, часто гоняю по российским ебеням =)
• Авиатор-любитель ✈️
• У меня есть плёночные фотоаппарат, виниловый проигрыватель с небольшой коллекцией пластинок и телескоп, но в Москве телескоп – безрассудно
• Слушаю хип-хоп, пост-рок, госпелы
• Хочу научиться ухаживать за комнатными растениями
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового
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