О себе

• Люблю путешествовать, ходить в пешие и велопоходы, часто гоняю по российским ебеням =)

• Авиатор-любитель ✈️

• У меня есть плёночные фотоаппарат, виниловый проигрыватель с небольшой коллекцией пластинок и телескоп, но в Москве телескоп – безрассудно

• Слушаю хип-хоп, пост-рок, госпелы

• Хочу научиться ухаживать за комнатными растениями