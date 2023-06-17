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Москва
Москва
Профиль пользователя Ar_tem
О себе
Уже долго занимаюсь спортом, уже долго работаю в инфобизнесе, люблю путешествовать и красиво отдыхать и уже начал строить лучшую жизнь✌
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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