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Москва
Профиль пользователя Ar_tem

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О себе

Уже долго занимаюсь спортом, уже долго работаю в инфобизнесе, люблю путешествовать и красиво отдыхать и уже начал строить лучшую жизнь✌

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🖼 Выставка / музей
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