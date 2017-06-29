Москва
Профиль пользователя APTYP

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О себе

Много работаю, от этого за 2 года в Москве не нашел себе друзей)
Шумные тусовки до утра - это не по мне. Пытаюсь заниматься спортом, люблю вкусно поесть и расслабиться с кальяном.
За любые знакомства 🤘🏼

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить в кино на стражи галактики 3

Казань → прогуляться, перекусить

Погулять на набережной, сходить в бар, поиграть в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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