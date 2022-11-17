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Москва
Профиль пользователя Apollon

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О себе

Я не знаю что писать :/
Допустим, я молодец, у меня 4 образования, много хобби (бадминтон, танцы, фа-но, конструктор одежды, парикмахерское искусство, рептилии) работа и моя семья состаящая из десятка рептилий, 6 котов, 4 собак

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Шутки про говно 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
Пойдем в театр?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
маленькое фото пользователя Georgead
Москва → Другое
Пойти на День молодежи на Ходынском поле сегодня 🙃
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