Москва
Профиль пользователя Apollinaria

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О себе

Увлекаюсь психологий, эзотерикой (таро, матрица судьбы, нумерология, дизайн человека), астрологией. Люблю ходить на художественные выставки, посещать музеи, театры, гулять по паркам. В свободное время занимаюсь йогой, пилатесом, раскрашиваю картины по номерам🕊

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🎭 Театр 🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Москва → прогуляться, перекусить

Создать беседу в телеграме, где можем все вместе общаться, гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Lina_18
Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Прогуляться в парке, пообщаться

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Создать классную тусовку!

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪

маленькое фото пользователя Alincha
Новосибирск → Другое

Хочу найти подругу из своего города:)

маленькое фото пользователя valeriaa
Москва → Другое

Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀

маленькое фото пользователя Alina000
Москва → Другое

Найти подружек

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Москва → Другое

Кпоп,дорамы,аниме❤️‍🔥

маленькое фото пользователя sonix
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Ищу подружек 🩷

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
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Ищу подруг живущих рядом с Чертаново южное

маленькое фото пользователя soniafan
Москва → Другое

Ищу подруг, чтобы собираться вместе и покорять Москву )

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.