Увлекаюсь психологий, эзотерикой (таро, матрица судьбы, нумерология, дизайн человека), астрологией. Люблю ходить на художественные выставки, посещать музеи, театры, гулять по паркам. В свободное время занимаюсь йогой, пилатесом, раскрашиваю картины по номерам🕊

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🎭 Театр 🎮 Видеоигры

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Москва → прогуляться, перекусить Создать беседу в телеграме, где можем все вместе общаться, гулять

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