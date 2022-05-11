Москва
Профиль пользователя Apollinaria
О себе
Увлекаюсь психологий, эзотерикой (таро, матрица судьбы, нумерология, дизайн человека), астрологией. Люблю ходить на художественные выставки, посещать музеи, театры, гулять по паркам. В свободное время занимаюсь йогой, пилатесом, раскрашиваю картины по номерам🕊
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
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