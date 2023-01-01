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Москва
Профиль пользователя Anzhela0000

фото пользователя Anzhela0000

О себе

Люблю книги, сериалы, научпоп и разговоры о жизни. Обожаю людей ,которые не падают в обморок от слова «жопа», любят смеяться и готовы болтать обо всем , что взбредет в голову.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

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Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулся 101 участник

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