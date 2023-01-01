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Москва
Москва
Профиль пользователя Anzhela0000
О себе
Люблю книги, сериалы, научпоп и разговоры о жизни. Обожаю людей ,которые не падают в обморок от слова «жопа», любят смеяться и готовы болтать обо всем , что взбредет в голову.
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