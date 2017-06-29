Москва
Профиль пользователя Anyutik_s

фото пользователя Anyutik_s
фото #2 пользователя Anyutik_s
фото #3 пользователя Anyutik_s
фото #4 пользователя Anyutik_s

О себе

Хочу найти компанию для походов в клубы
А если ты не хочешь в клуб, пойдем выпьем кофе или вино и поговорим обо всем на свете
Люблю верховую езду, прогулки по центру и уютные бары

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → собрать компанию

Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

маленькое фото пользователя KaterinaKatya
Москва → Другое

Сходить в бар и потанцевать

маленькое фото пользователя Lino4ka
Москва → Другое

Друзья пригласили в клуб отметить 8 марта

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Сегодня в бар, покурить кальян!)

маленькое фото пользователя Mister_krutoi
Москва → Другое

Бухать сегодня !!!!!

маленькое фото пользователя nikolaiGPT
Москва → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Serejkeee
Москва → Другое

Сходить в клуб или бар

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.