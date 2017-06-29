Хочу найти компанию для походов в клубы А если ты не хочешь в клуб, пойдем выпьем кофе или вино и поговорим обо всем на свете Люблю верховую езду, прогулки по центру и уютные бары

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

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Москва → собрать компанию Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Сходить в клуб или бар

Москва → Другое Сегодня в бар, покурить кальян!)

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.