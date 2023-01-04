Москва
Профиль пользователя Anyshka

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О себе

* В музыке расстворяюсь (я меломан…начиная от deep house и заканчивая system of downe),выросла в музыкальной семье
* Искусством вдохновляюсь
* Люблю пешие прогулки и бег
* Любопытно прогуляться по неизвестным историческим уголкам Москвы
* Люблю животных,особенно собак
* Для меня саморазвитие, занимает большой пласт моей жизни
* Люблю вкусно покушать и тем самым, для меня это хобби

Профиль обновлён 10 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по старой Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SLAVIANOK
Москва → Другое

Переехал в Москву по работе недавно

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