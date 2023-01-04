Москва
Профиль пользователя Anyshka
О себе
* В музыке расстворяюсь (я меломан…начиная от deep house и заканчивая system of downe),выросла в музыкальной семье
* Искусством вдохновляюсь
* Люблю пешие прогулки и бег
* Любопытно прогуляться по неизвестным историческим уголкам Москвы
* Люблю животных,особенно собак
* Для меня саморазвитие, занимает большой пласт моей жизни
* Люблю вкусно покушать и тем самым, для меня это хобби
Профиль обновлён 10 апреля 2023 г.
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