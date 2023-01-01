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Москва
Профиль пользователя AnyaVishneva

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О себе

хелоу,итс ми...Аня,23 года...абсолютно обычная дама🤡
люблю шутить(особенно тупые шутки,мемы и все такое)
люблю спорт:любые активности- волейбол, настольный теннис,пешие прогулки или на велике,короче все,где можно чем-то заняться active
читаю книги,можем обсудить и пофилософствовать даже)
увлекаюсь психологией,поэтому люблю болтать и разбирать разные темы)
ничего не юзаю,редко, но метко-пью(так что потусить тоже можем)🙃
обожаю животных! особенно песелей💔
в общем, открыта к поиску классных друзей, с которыми и в падике с шавухой порофлить, и в клуб чиками побыть, и в кафе пообсуждать темы насущные!

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги🐈 Домашние животные

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

я не мэстный, помоги мне🥲

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Откликнулось 18 участников

Москва → прогуляться, перекусить

подружек бы!

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Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 18 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 12 участников

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