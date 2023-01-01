О себе

хелоу,итс ми...Аня,23 года...абсолютно обычная дама🤡

люблю шутить(особенно тупые шутки,мемы и все такое)

люблю спорт:любые активности- волейбол, настольный теннис,пешие прогулки или на велике,короче все,где можно чем-то заняться active

читаю книги,можем обсудить и пофилософствовать даже)

увлекаюсь психологией,поэтому люблю болтать и разбирать разные темы)

ничего не юзаю,редко, но метко-пью(так что потусить тоже можем)🙃

обожаю животных! особенно песелей💔

в общем, открыта к поиску классных друзей, с которыми и в падике с шавухой порофлить, и в клуб чиками побыть, и в кафе пообсуждать темы насущные!