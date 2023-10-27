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Москва
Профиль пользователя Anya_pantera

фото пользователя Anya_pantera

О себе

Устала от дел, хочу веселья 😁 людей люблю открытых, с широким кругозором. 😋😛😝

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎭 Театр

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Трезвую компанию на Trick Or Treat Metal GIG 😈 Клуб Город 27.10.23

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Откликнулся 1 участник
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