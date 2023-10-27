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Москва
Москва
Профиль пользователя Anya_pantera
О себе
Устала от дел, хочу веселья 😁 людей люблю открытых, с широким кругозором. 😋😛😝
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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