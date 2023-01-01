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Москва
Привет, я надавно переехала, поэтому есть желание открыть для себя новые знакомства, людей с похожими интересами и взглядами на жизнь)
Москва
Профиль пользователя Anya_Gn
О себе
Привет, я надавно переехала, поэтому есть желание открыть для себя новые знакомства, людей с похожими интересами и взглядами на жизнь)
Мне очень нравится посещать интересные, новые места.
Я буду рада узнать тебя и пообщаться)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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