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Москва
Профиль пользователя Anya_Gn

фото пользователя Anya_Gn

О себе

Привет, я надавно переехала, поэтому есть желание открыть для себя новые знакомства, людей с похожими интересами и взглядами на жизнь)
Мне очень нравится посещать интересные, новые места.
Я буду рада узнать тебя и пообщаться)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы прогуляться, да и просто пообщаться)

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулись 32 участника

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Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

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Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

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Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

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Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

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