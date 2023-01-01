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Москва
Учусь на продюсера, гуляю хожу на выставки и путешествую
Москва
Профиль пользователя Anya__Akimenko
О себе
Учусь на продюсера, гуляю хожу на выставки и путешествую
Пью чёрный чай литрами
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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