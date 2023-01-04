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Москва
Профиль пользователя Anuy4

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О себе

Нравится азиатская культура (немножко смотрю аниме и Дорамы)
Люблю почитать про психологию

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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