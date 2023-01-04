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Москва
Профиль пользователя Anutka

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О себе

Работаю в сфере искусства, художник мозаячист🤗
Люблю настольные игры в большой компании
Люблю путешествовать, но пока не очень выходит
Фильмы и турецкие сериалы ибо на работе бывает скучненько🙃
Немножечко бариста☺️
В Москве недавно, ищу приятного общения

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Ищу подругу/друга поговорить о сокравенном

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️
маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое
Ищу модель на окрашивание волос ✨
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