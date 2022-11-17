О себе

Мне 22, люблю находиться среди людей, общаться и узнавать новое. Люблю обсуждать книги, отношения, может быть немножко сплетничать🥸 люблю идиотский и интеллектуальный юмор тоже, посмеяться и пошутить всегда за, но и поддержать при сложностях и погрустить когда нужно - погрустим. Настолки в сердечке, как и что-то более подвижное, типа баров и потанцевать…