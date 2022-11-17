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Москва
Москва
Профиль пользователя anutikcs
О себе
Мне 22, люблю находиться среди людей, общаться и узнавать новое. Люблю обсуждать книги, отношения, может быть немножко сплетничать🥸 люблю идиотский и интеллектуальный юмор тоже, посмеяться и пошутить всегда за, но и поддержать при сложностях и погрустить когда нужно - погрустим. Настолки в сердечке, как и что-то более подвижное, типа баров и потанцевать…
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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