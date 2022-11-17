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Москва
Профиль пользователя anutikcs

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О себе

Мне 22, люблю находиться среди людей, общаться и узнавать новое. Люблю обсуждать книги, отношения, может быть немножко сплетничать🥸 люблю идиотский и интеллектуальный юмор тоже, посмеяться и пошутить всегда за, но и поддержать при сложностях и погрустить когда нужно - погрустим. Настолки в сердечке, как и что-то более подвижное, типа баров и потанцевать…

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу или подруг, вместе получать новые впечатления

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 10 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

Откликнулось 9 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Сходить потусить потанцевать

Откликнулось 5 участников

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