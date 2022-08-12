Москва
Профиль пользователя Anutalanskaya

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О себе

Люблю активность, открытость ☺️
Я занимаюсь смм, продюсированием экспертов и фотографией

Люблю скакать верхом 🐎, эстетику, классные концерты, мероприятия

И люблю уходить в парк, устраивать пикник, быть ближе к себе и к природе

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Пойти сегодня потанцевать в бар 👽

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое

Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

маленькое фото пользователя Ceost
Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

маленькое фото пользователя Denis91
Москва → Другое

Катаемся на велосипедах.

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