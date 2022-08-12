Люблю активность, открытость ☺️ Я занимаюсь смм, продюсированием экспертов и фотографией Люблю скакать верхом 🐎, эстетику, классные концерты, мероприятия И люблю уходить в парк, устраивать пикник, быть ближе к себе и к природе

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

📺 Политика ✝️ Религия 🎮 Видеоигры 💨 Кальян

Москва → Другое Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

Москва → Другое Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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