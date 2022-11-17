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Москва
Профиль пользователя Antonymus96

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О себе

Я активный ,позитивный оптимист с отзывчивой позицией )

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Раменское → пообщаться
Пообщаться,наладить хороший контакт)

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