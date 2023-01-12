Москва
Профиль пользователя AntonUshakov

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О себе

Работаю в it системным аналитиком, рад пообщаться по теме.
Играю в футбол, волейбол и баскетбол. Да в целом за любые спорт активности.
Могу написать трек, люблю концертыи новых исполнителей.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

It тусовка. Поделиться опытом, попробовать сделать проекты/продукты

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