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Москва
Профиль пользователя Anton.T

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Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 417 участников

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