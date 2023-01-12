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Москва
Профиль пользователя Antonio.almazoti

фото пользователя Antonio.almazoti

Был в сети вчера

Пообщался с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей и подруг с кем можно сходить куда-нибудь, прогуляться, отдохнуть.

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет погулять по Москве, куда-нибудь сходить пишите.

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить прогуляться, перекусить.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 436 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → прогуляться, перекусить

Го чиллить, тусить

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя An29na

Москва → другое

Реального общения

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mari007

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться куда нибудь :)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sergei5

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте погуляем сегодня или завтра

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Oleg146

Москва → прогуляться, перекусить

Недавно переехал в Москву!) Ищу ребят для общения, прогулок.

Откликнулись 2 участника

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