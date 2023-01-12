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Москва
Москва
Профиль пользователя Antonio.almazoti
Был в сети вчера
Пообщался с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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