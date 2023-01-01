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Москва
Профиль пользователя AntonFixx

фото пользователя AntonFixx

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию завтра погулять, перекусить или поиграть в бильярд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 383 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Daria1607

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу того, с кем можно погулять утром-днём по Москве)

Откликнулось 7 участников

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