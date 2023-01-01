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Москва
Профиль пользователя Anton_Essi_Ezing

фото пользователя Anton_Essi_Ezing

О себе

Строю бизнес в сфере ремонта бытовой техники. Собраю команду. Хочу найти друзей, компаньонов, сотрудников, клиентов и просто хороших людей для общения. Я родом из Таганрога ( Ростовская область), в Москве 6 лет.
Из интересов: музыку слушаю почти любую, выделяю рок, зомбоящик не уважаю, очень редко могу посмотреть что то веселое или фантастику, алкоголь и табачку не употребляю, к употребляющим отношусь спокойно ( особенно когда они далеко 😂)
Я за позитив и актив образ жизни, за все хорошее против всего плохого.
Жизниная позиция: Если ты сегодня ни узнал что-нибудь новое - ты стоиш на месте, если ты вчера и сегодня не узнал что-нибудь новое - ты сделал шаг назад.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия🍷 Алкоголь
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