Москва
Профиль пользователя Anton_Essi_Ezing
О себе
Строю бизнес в сфере ремонта бытовой техники. Собраю команду. Хочу найти друзей, компаньонов, сотрудников, клиентов и просто хороших людей для общения. Я родом из Таганрога ( Ростовская область), в Москве 6 лет.
Из интересов: музыку слушаю почти любую, выделяю рок, зомбоящик не уважаю, очень редко могу посмотреть что то веселое или фантастику, алкоголь и табачку не употребляю, к употребляющим отношусь спокойно ( особенно когда они далеко 😂)
Я за позитив и актив образ жизни, за все хорошее против всего плохого.
Жизниная позиция: Если ты сегодня ни узнал что-нибудь новое - ты стоиш на месте, если ты вчера и сегодня не узнал что-нибудь новое - ты сделал шаг назад.
Был в сети на прошлой неделе
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