Москва

Профиль пользователя Anton2612

О себе Сфера интересов: бизнес, управление финансами, инвестиции. Люблю футбол, прогулки в парках. Нравится играть в шахматы, нарды, настольный теннис и волейбол. Коллекционирую старые монеты и монеты разных стран.

Был в сети две недели назад

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