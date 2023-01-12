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Москва
Москва
Профиль пользователя Anton2612
О себе
Сфера интересов: бизнес, управление финансами, инвестиции. Люблю футбол, прогулки в парках. Нравится играть в шахматы, нарды, настольный теннис и волейбол. Коллекционирую старые монеты и монеты разных стран.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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