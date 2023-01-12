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Москва
Профиль пользователя Anton2612

фото пользователя Anton2612

О себе

Сфера интересов: бизнес, управление финансами, инвестиции. Люблю футбол, прогулки в парках. Нравится играть в шахматы, нарды, настольный теннис и волейбол. Коллекционирую старые монеты и монеты разных стран.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

Обсудить российский футбол

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Margarett1

Москва → прогуляться, перекусить

Холодная осень - не повод грустить 🍂Пошли сидеть в тёплых кальянках-антикафешках

Откликнулись 4 участника

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