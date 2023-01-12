Москва

Профиль пользователя Antoinette

О себе Путешествую, занимаюсь спортом - гольфом и другими видами, люблю высокую кухню, современное искусство, кино.



Не люблю кальяны, бесцельное шатание по улице (прогулки), стендапы

Была в сети пару дней назад

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