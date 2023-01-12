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Москва
Профиль пользователя Antoinette

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О себе

Путешествую, занимаюсь спортом - гольфом и другими видами, люблю высокую кухню, современное искусство, кино.

Не люблю кальяны, бесцельное шатание по улице (прогулки), стендапы

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 146 участников

маленькое фото пользователя Olga2216

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить по коктейльчику и легкое общение , разговоры о жизни ) 30+))

Откликнулись 3 участника

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