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Москва
Путешествую, занимаюсь спортом - гольфом и другими видами, люблю высокую кухню, современное искусство, кино.
Москва
Профиль пользователя Antoinette
О себе
Путешествую, занимаюсь спортом - гольфом и другими видами, люблю высокую кухню, современное искусство, кино.
Не люблю кальяны, бесцельное шатание по улице (прогулки), стендапы
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
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