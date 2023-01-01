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Москва
Профиль пользователя Antinina

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О себе

Учусь на переводчика, работаю репетитором Английского и Китайского языка.

Замужем)

Просто ищу интересного общения, может даже подругу с которой потом можно будет гулять.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📚 Книги💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб
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