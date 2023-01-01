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Москва
Москва
Профиль пользователя Antinast
О себе
Очень люблю животных) Закончила вуз, работаю учителем в школе. Люблю рисовать, слушать музыку( абсолютно любую🙃). Очень люблю скорость и гонять на машине, много путешествую .
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
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