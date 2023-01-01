Москва

Профиль пользователя Antinast

О себе Очень люблю животных) Закончила вуз, работаю учителем в школе. Люблю рисовать, слушать музыку( абсолютно любую🙃). Очень люблю скорость и гонять на машине, много путешествую .

Была в сети пару дней назад

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