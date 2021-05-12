Москва
Профиль пользователя Anthony_D

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О себе

Ребята давайте затууууусим
Так что последний позезд пропустим
Затусим пока молодые
Затусим пока тухлят остальные
Затусим так что искры из глаз
Что бы планета земля тряслась
Что бы из космоса слышно было
Как наша компания затусиииила

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

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