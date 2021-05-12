Ребята давайте затууууусим Так что последний позезд пропустим Затусим пока молодые Затусим пока тухлят остальные Затусим так что искры из глаз Что бы планета земля тряслась Что бы из космоса слышно было Как наша компания затусиииила

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

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