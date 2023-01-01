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Москва
Москва
Профиль пользователя Anriarh
О себе
Много что пробовал и люблю, но ещё много что можно попробовать и полюбить
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия😓 Обсудить проблемы📺 Политика💬 Пообщаться онлайн
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