Люблю фильмы/мультфильмы/аниме (комедии, ужасы); Игры настольные/компьютерные; Слушаю рок: Король и Шут, Rammstein, Кино и еще разная куча всего; Увлекаюсь рисованием в Procreate; Обожаю котиков

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

Москва → Другое Погулять в парке горького и заодно посетить "музыкальное лето"

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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