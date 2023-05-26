Москва
Профиль пользователя AnnZM
О себе
Маркетолог:) могу продать все, кроме себя:)
Энергичная, веселая, не люблю скуку:) работаю в сфере маркетинга, учусь на графический дизайн, хожу в спортзал, обожаю прогулки в парке, кино, сериалы:)
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
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