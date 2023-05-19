Москва
Профиль пользователя annykoles

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О себе

Позитивная,много смеюсь и шучу-в момент твоё плохое настроение поднимем в секунду💨💨 Общительная,легкая на подьем,обожаю красивые места,прогулки,нуждаюсь в хороших и надежных людях🧩

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять и посещать красивые места🚀🚀

Москва → прогуляться, перекусить

Лето и движ 🫶

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Найти красивые места 😇

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя romanovva
Москва → Другое

Ищу подругу/подруг 🫶🏻

маленькое фото пользователя Dsofaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя alinalina
Москва → Другое

парк или кино

маленькое фото пользователя valeriaa
Москва → Другое

Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀

маленькое фото пользователя mary_ranskaya
Санкт-Петербург → Другое

Завести новые знакомства, прогуляться

маленькое фото пользователя Polexeevna
Москва → Другое

Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

маленькое фото пользователя Cicilinalina
Санкт-Петербург → Другое

"Для тех, кто не вывозит"

маленькое фото пользователя Axel
Москва → Другое

Предлагаю покататься на велосипедах по вднх

маленькое фото пользователя Arincha
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку

маленькое фото пользователя rforramona
Москва → Другое

Классных, интересных людей для всего! ☀️

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

маленькое фото пользователя AnnaBr
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу )

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️ Бугазская коса (Краснодарский край)

маленькое фото пользователя Alina1102
Москва → Другое

Ищу подругу.

маленькое фото пользователя Mashshsh
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на аттракционах на Диво Острове

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.