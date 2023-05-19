Москва
Профиль пользователя annykoles
О себе
Позитивная,много смеюсь и шучу-в момент твоё плохое настроение поднимем в секунду💨💨 Общительная,легкая на подьем,обожаю красивые места,прогулки,нуждаюсь в хороших и надежных людях🧩
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
создать женское комьюнити!
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Найти подружаню
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Я в декрете ищу подруг)
За душевное и открытое общение 😊
Обзавестись новыми знакомствами
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Найти красивые места 😇
Ищу подруг
Я хочу завести новые знакомства
Прогуляться
Ищу подругу/подруг 🫶🏻
Найти подружку
Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋
парк или кино
Ищу новый круг знакомств для постоянного общения🍀
Завести новые знакомства, прогуляться
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
"Для тех, кто не вывозит"
Предлагаю покататься на велосипедах по вднх
Прогуляться, пообщаться, попить вкусного кофейку
Классных, интересных людей для всего! ☀️
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
Прогуляться по городу )
Фестиваль КОМПАС на берегу моря ☀️ Бугазская коса (Краснодарский край)
Ищу подругу.
Покататься на аттракционах на Диво Острове
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