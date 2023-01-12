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Москва
Профиль пользователя AnnyBenny

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О себе

Люблю: Гарри Поттера, сериал Клиника, Сейлор Мун, читать книги, гулять по лесу, сидр, осень, бегать, собак - особенно свою 🐩

Ищу общение и дружбу)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян
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